PÉKIN, Chine — Les cinq économies émergentes qui forment le groupe BRICS ont proposé lundi de réformer les Nations unies et de renforcer la lutte contre le terrorisme.

Le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et la Russie ont également condamné le plus récent essai nucléaire de la Corée du Nord, dans le cadre d’un sommet organisé en Chine pour élargir la présence du groupe sur la scène mondiale.

Dans un communiqué conjoint, les cinq pays s’entendent pour accroître leur collaboration face à différentes organisations qu’elles décrivent comme des groupes terroristes — dont certaines qui sont établies au Pakistan, ce qui représente une victoire diplomatique pour New Delhi.

Les cinq pays témoignent également de leur opposition au protectionnisme, une position de plus en plus défendue par le président chinois Xi Jinping à un moment où les exportations de la Chine sont menacées par un courant antimondialisation en Occident.

Les leaders des cinq nations écrivent dans une déclaration de 43 pages qu’ils travailleront ensemble pour améliorer la gouvernance économique mondiale afin «de créer un ordre international plus juste et plus équitable».

La déclaration ajoute que les cinq leaders estiment que le dossier nucléaire nord-coréen peut uniquement être réglé par «des méthodes pacifiques et un dialogue direct entre tous les intervenants».

Le groupe BRICS appelle aussi à une «réforme complète» de l’ONU et du Conseil de sécurité des Nations unies «dans le but de les rendre plus représentatifs et (…) plus efficaces, pour augmenter la représentation des pays en voie de développement pour qu’ils puissent réagir plus efficacement aux défis mondiaux».

Aucune réforme spécifique n’a été mentionnée.

La Chine, la deuxième économie la plus puissante de la planète, souhaite que le groupe BRICS joue un rôle plus important sur la scène mondiale. Certains observateurs croient toutefois que son influence est plombée par la rivalité féroce entre l’Inde et la Chine, et par les problèmes économiques qui frappent les trois autres membres.