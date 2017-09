COX’S BAZAR, Bangladesh — La crise des réfugiés rohingyas ne cesse de se détériorer au Myanmar.

Des milliers de réfugiés traversent chaque jour la frontière marécageuse entre le Myanmar et le Bangladesh, et un hôpital peinait lundi à accueillir des dizaines d’hommes qui sont arrivés avec des blessures par balles, des fractures et des histoires à glacer le sang.

Quelque 87 000 musulmans rohingyas se sont déjà enfuis vers le Bangladesh pour tenter d’échapper à la violence qui a éclaté dans l’ouest de leur pays le 25 août. Trois camps de réfugiés ouverts dans les années 1990 sont déjà remplis au maximum de leur capacité.

«Les réfugiés déjà installés accueillent les nouveaux chez eux», a expliqué Vivian Tan, une porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).

Malgré cela, des dizaines de milliers de personnes ont trouvé refuge dans des villages de la région, tandis que d’autres dorment à la belle étoile.

«Ce dont nous avons le plus besoin c’est d’endroits où ériger de nouveaux refuges d’urgence, a dit Mme Tan, qui réclame aussi une aide matérielle. Ces gens marchent depuis plusieurs jours. Ils n’ont probablement rien mangé depuis qu’ils sont partis de chez eux.»

Plusieurs ont besoin d’une aide médicale pour des problèmes respiratoires ou des infections, ou parce qu’ils souffrent de malnutrition. «Ils sont épuisés, ils sont traumatisés (…) Il y a des bébés, quelques nouveau-nés, qui ont été exposés aux éléments.»

Lundi, à l’hôpital Sadar de Cox’s Bazar, à environ deux heures de la frontière, les médecins soignaient 31 hommes qui sont arrivés «en détresse et apeurés» avec des blessures par balles et des fractures, surtout aux membres, selon un responsable médical.

Tous font état de soldats birmans qui ont ouvert le feu au hasard dans leurs villages de l’ouest du Myanmar les 26 et 27 août, avant d’y mettre le feu. L’hôpital déjà «complètement débordé» s’attend à accueillir plusieurs autres réfugiés.

«Nous ne voyons que la pointe de l’iceberg», a prévenu le docteur Shaheen Abdur Rahman Choudhury.

La violence et l’exode ont débuté le 25 août, quand des insurgés rohingyas ont attaqué la police et les forces paramilitaires birmanes, disent-ils, pour mettre fin à la persécution de cette minorité ethnique par les forces de sécurité. L’armée birmane a répliqué en lançant une «opération de nettoyage» pour déloger les rebelles.

Le gouvernement birman accuse les Rohingyas d’avoir incendié leurs propres maisons et fait état d’un bilan d’environ 400 morts, principalement des insurgés. Le Bangladesh dit que des dizaines de personnes se sont noyées en voulant traverser la rivière entre les deux pays.