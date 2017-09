SAN JUAN, Porto Rico — Les dirigeants du nord-est des Caraïbes ont annulé des vols, fermé des écoles et demandé mardi à la population de se préparer à l’arrivée imminente de l’ouragan Irma, un monstre de catégorie 5 qui devrait prendre encore plus de puissance avant de toucher terre au cours des prochaines heures.

Puerto Rico, les îles Vierges britanniques et l’État de la Floride ont déclaré un état d’urgence, alors que dans les Caraïbes de nombreuses personnes faisaient la file pour obtenir des denrées de dernière minute dans les épiceries et stations-service. Les résidants de différentes îles de la région ont barricadé leurs maisons.

En début de journée mardi, Irma générait des vents soutenus de 280 kilomètres/heure, selon le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami. La tempête se trouvait à environ 440 kilomètres à l’est des îles Sous-le-Vent et se déplaçait vers l’ouest à 22 kilomètres/heure.

Les responsables ont prévenu que la tempête pourrait déverser 25 centimètres de pluie, provoquer des glissements de terrain et des crues éclair, et donner naissance à des vagues de sept mètres.

L’oeil de la tempête devrait s’approcher du nord des îles Sous-le-Vent tard mardi et tôt mercredi, selon le centre américain.

En Floride, où l’ouragan pourrait arriver en fin de semaine, les résidants ont profité du congé de la fête du Travail, lundi, pour vider les étagères des épiceries.

Des avertissements d’ouragan étaient en vigueur pour douze archipels des Caraïbes, incluant les îles Vierges britanniques, où le gouverneur a demandé aux gens d’évacuer autant que possible la petite île d’Anegada avant le début de la tempête.

Puerto Rico et les îles Vierges américaines pourraient recevoir entre 10 et 20 centimètres de pluie. Un dirigeant de Puerto Rico a mis en garde contre des pannes de courant qui pourraient durer de quatre à six mois dans certains secteurs.

Le gouverneur de Puerto Rico, Ricardo Rossello, a prévenu que les décisions prises au cours des prochaines heures pourraient faire la différence entre la vie et la mort.

Des avertissements d’ouragan étaient aussi en vigueur pour Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Monserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Martin, Saba, Saint-Eustache et Saint-Barthélemy.

Un avertissement de tempête tropicale avait été lancé pour la Guadeloupe et la Dominique.