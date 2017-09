DAKAR, Sénégal — Le groupe djihadiste nigérian Boko Haram a fait au moins 380 morts dans la région du lac Tchad depuis avril, soit deux fois plus que pendant les cinq mois précédents, a dénoncé mardi Amnistie internationale.

Le groupe londonien de défense des droits de la personne attribue cette augmentation du bilan à l’utilisation de plus en plus fréquente de kamikazes, souvent des femmes et des filles, pour attaquer des régions densément peuplées dans le nord du Cameroun et dans les États nigérians de Borno et d’Adamawa.

Le Cameroun est le théâtre d’au moins une attaque-suicide par semaine, selon Amnistie.

L’armée nigériane a refoulé Boko Haram de la forêt de Sambisa vers les monts Mandara, au Cameroun, ce qui explique possiblement l’augmentation du nombre d’attaques dans ce pays.

Les djihadistes de Boko Haram ont tué plus de 20 000 personnes depuis le début de leur insurrection, il y a huit ans. La violence a déplacé au moins 2,3 millions de personnes dans la région, selon Amnistie, qui ajoute que sept millions de personnes sont menacées par la famine.

À ce sujet, le Conseil norvégien pour les réfugiés a prévenu mardi que 800 000 enfants souffrent de malnutrition grave au Nigeria, au Niger, au Cameroun et au Tchad.

Les leaders de la planète ont promis il y a six mois de contribuer 2,2 milliards $ US aux besoins humanitaires de base dans la région du lac Tchad, mais 57 pour cent de ces fonds ne se sont pas encore matérialisés.