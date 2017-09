GENÈVE, Suisse — L’armée de l’air de Bachar el-Assad est responsable de l’attaque au gaz sarin qui a fait au moins 83 morts dans la ville de Khan Sheikhoun au printemps, conclut une commission d’enquête des Nations unies.

Les enquêteurs onusiens ont aussi demandé à la coalition américaine de se soucier davantage de la sécurité des civils lors des frappes aériennes lancées contre Daech (le groupe armé État islamique) dans l’est du pays.

Le plus récent rapport de la Commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie présente certaines des preuves les plus solides à ce jour que le régime Assad est derrière l’attaque du 4 avril, dans la province rebelle de l’Idlib. Les États-Unis avaient rapidement pointé du doigt Damas et lancé des frappes punitives contre la base aérienne de Shayrat.

Le gouvernement syrien a toujours nié sa responsabilité.

Le rapport de mercredi est le 14e publié par la commission d’enquête depuis sa création par le Conseil de l’ONU des droits de la personne en 2011. Il couvre une période d’environ quatre mois, en mars et le début du mois de juillet. Il s’appuie sur des images satellitaires, des vidéos, des photos, des dossiers médicaux et plus de 300 entrevues.

La commission conclut qu’il y a des «preuves raisonnables» de conclure que les forces syriennes ont attaqué Khan Sheikhoun avec une bombe au gaz sarin vers 6 h 45 le 4 avril. Deux crimes de guerre auraient alors été commis, soit l’utilisation d’armes chimiques et l’attaque aveugle d’un secteur habité par des civils.

La commission dit que l’attaque a fait 83 morts et 293 blessés. La commission a aussi recensé trois attaques au «chlore de qualité militaire» pendant la période de son enquête.

Le rapport documente enfin les crimes commis par la branche syrienne d’Al-Qaïda et d’autres groupes militants actifs au pays.