BUDAPEST, Hongrie — Le plus haut tribunal de l’Union européenne a rejeté mercredi les procédures intentées par la Hongrie et la Slovaquie pour se soustraire au système de partage des réfugiés, une décision perçue comme une victoire pour les pays qui assument le plus grand fardeau de la crise des migrants.

La Cour européenne de Justice a annoncé qu’elle rejetait la totalité des procédures intentées par la Hongrie et la Slovaquie.

La Hongrie a estimé que cette décision est «scandaleuse et irresponsable». La Slovaquie a dit qu’elle respecte le jugement, même si elle s’oppose toujours au système européen de quotas.

Le groupe de défense des droits de la personne Amnistie internationale a quant à lui applaudi la décision, en reprochant aux dirigeants hongrois et slovaques d’avoir cherché à faire de leurs pays des «zones libres de migrants».

La Grèce et la Syrie ont été submergées par une vague de centaines de milliers de réfugiés arrivés de Syrie, d’Irak ou encore d’Afrique pour échapper à la guerre ou à la pauvreté. Les membres de l’UE ont convenu, en septembre 2015, de relocaliser quelque 160 000 réfugiés installés dans ces deux pays d’ici deux ans, mais seulement 27 000 l’ont été jusqu’à présent, selon des chiffres dévoilés mercredi.

La Hongrie et la Slovaquie réclamaient l’annulation du plan. La Hongrie et la Pologne refusent systématiquement d’y participer, et la Slovaquie n’a accueilli qu’une poignée de gens.

La Cour européenne de Justice a souligné que le projet a été adopté par une «majorité qualifiée» de membres de l’UE — soit environ les deux tiers —, ce que le tribunal juge approprié puisque l’UE «n’avait pas l’obligation d’agir unanimement» dans ce dossier.

Le tribunal a aussi souligné le manque de collaboration de certains États membres de l’UE.

La Hongrie a promis que la «bataille ne fait que commencer». L’UE, pour sa part, a menacé la Hongrie, la Pologne et la République tchèque de poursuites en justice si elles ne commencent pas à accueillir de réfugiés au cours des prochaines semaines. La Slovaquie n’est pas incluse puisqu’elle a récemment accepté d’ouvrir ses portes à un nombre restreint de migrants.