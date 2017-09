BERLIN — Les présidents allemands et isaréliens ont inauguré mercredi un monument à la mémoire des 11 athlètes et entraîneurs israéliens et un policier ouest-allemand assassinés il y a 45 ans par un groupe de militants palestiniens pendant les Jeux olympiques de Munich.

Les présidents Frank-Walter Steinmeier et Reuven Rivlin étaient accompagnés par des parents des victimes lors de la cérémonie, tenue au Parc olympique de Munich.

Le 5 septembre 1972, huit membres du groupe palestinien Septembre noir ont frabchi la clôture non gardée du Village olympique, se sont introduits dans l’immeuble abritant les athlètes israéliens et les ont pris en otage.

Cinq athlètes, six entraîneurs et un policier ouest-allemand ont été assassinés au cours d’une tentative de sauvetage bâclée. Les preneurs d’otages réclamaient la libération de prisonniers détenus en Israël et de deux militants d’extrême gauche, retenus dans des prisons ouest-allemandes.

Le monument à la mémoire des victimes, recouvert d’un toit gazonné, est situé sur une colline surplombant le Parc olympique. Une présentation multimédia raconte la vie des victimes et il est ouvert au public.

La famille des victimes exige depuis des années non seulement qu’un monument soit érigé à Munich, mais que le Comité international olympique rende hommage aux victimes par une minute de silence lors des cérémonies d’ouvertures des JO.

Le président du CIO, Thomas Bach, a présidé une cérémonie et fait observer une minute de silence lors de la cérémonie d’ouverture des derniers Jeux d’été de Rio de Janeiro. Bach a aussi assisté à la cérémonie de mercredi.