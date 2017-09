BOGOTA — Le pape François a reçu un accueil chaleureux à son arrivée en Colombie, mercredi, avec la présence de danseurs folkloriques et d’artistes interprétant des pièces de musique classique et de cumbia, une musique typiquement colombienne.

Le souverain pontife a atterri dans la capitale, Bogota, mercredi après-midi pour une visite de cinq jours axée sur la paix et la réconciliation. Le pays en est au tout début de l’instauration d’une période de paix à la suite d’un accord historique signé l’an dernier pour mettre fin au plus long conflit de l’Amérique latine entre l’État et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

L’Orchestre symphonique national de la Colombie a joué des pièces de Beethoven et de Vivaldi au moment où le pape a posé le pied au pays. Le président Juan Manuel Santos, les négociateurs du traité de paix, des représentants autochtones ainsi qu’une cohorte d’artistes, d’athlètes et de politiciens ont accueilli le chef de l’Église catholique.

Le pape François a souri en regardant la prestation des danseurs puis a serré la main d’hommes et de femmes handicapées identifiés comme des victimes du conflit armé.