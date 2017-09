Les Guadeloupéens s’étaient préparés au pire, ils ont finalement été épargnés par l’ouragan Irma, mercredi. Les dégâts sont minimes, alors qu’à quelques kilomètres de là, à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, le bilan est lourd.

L’ouragan de catégorie 5 a traversé les Îles du Nord sans faire de dégâts majeurs en Guadeloupe. Près de 4 000 foyers récupéreront bientôt l’électricité, la distribution revient progressivement à la normale, la circulation est rétablie sur l’ensemble du réseau et les élèves pourront retourner à l’école dès aujourd’hui.

Seule la mer reste dangereuse. Sur le littoral de Deshaies, trois bateaux se sont échoués, dont un contre une habitation du centre de la ville. Josiane n’a pas été surprise en découvrant le voilier contre le mur de sa maison: «On s’attendait à pire que ça.» Le sourire aux lèvres, Josiane Marc, s’estime chanceuse : «Il n’y a pas de dégâts, rien!»

Jamais les Antilles n’avaient connu un phénomène d’une aussi grande violence. Avec des rafales à 350 km/h, la force d’Irma dépasse largement celle de l’ouragan Hugo, qui avait marqué les esprits en 1989.

Accoudés à un 4×4 dans le port de Deshaies, des pêcheurs discutent joyeusement. «Tout va bien, grâce à Dieu. On est soulagés, mais on a le cœur serré, expliquent-ils. Nous sommes nombreux à partir pêcher à Saint-Martin, et on n’a pas de nouvelles depuis 5 h 30 du matin (hier).» Le contact avec les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélémy est compliqué, voire impossible. La population fouille les ondes des radios locales, espérant obtenir des nouvelles rassurantes.

Solidaire, la Guadeloupe s’apprête déjà a aider ses voisins et surveille de près une nouvelle tempête tropicale, José. L’ouragan Irma, lui, poursuit sa route destructrice vers Porto Rico et la République dominicaine.