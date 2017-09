MIAMI — Des résidants de la région métropolitaine de Miami ont reçu un ordre d’évacuation jeudi matin, à l’approche de l’ouragan Irma et de ses vents destructeurs.

Lors d’une tournée médiatique jeudi matin, le gouverneur Rick Scott a demandé aux Floridiens de se plier aux ordres d’évacuation. Il a aboli les péages sur les autoroutes de l’État et conseillé à ceux qui pensent partir de le faire «maintenant».

M. Scott a prévenu qu’Irma est «plus rapide, plus forte et plus puissante» qu’Andrew, le dernier ouragan de catégorie 5 à avoir balayé l’État. Il a évoqué un ouragan «nucléaire» sur les ondes du réseau CNN.

Les maires des comtés de Miami-Dade et de Broward ont lancé des ordres d’évacuations pour le cordon d’îles et pour les zones de faible altitude de cette région métropolitaine de six millions d’habitants, où les météorologues prédisent des vents de près de 300 kilomètres/heure tôt dimanche.

Le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami, prévient qu’Irma pourrait survoler toute la péninsule de la Floride et se rendre jusqu’en Géorgie et dans les Carolines. Ces États ont également déclaré des situations d’urgence, mais aucune évacuation n’y a encore été ordonnée.

Le gouverneur Scott a déclaré un état d’urgence alors que les résidants s’empressaient de placarder leurs maisons, de vider les étagères des supermarchés et de remplir leurs voitures d’essence.

La procureure générale de la Floride, Pam Bondi, a révélé que son bureau a reçu plus de 1500 plaintes concernant des prix exorbitants, surtout en ce qui concerne l’eau, la nourriture et l’essence.

Environ 25 000 personnes ont évacué la région des Keys, après que tous les touristes eurent été renvoyés chez eux. Un bouchon interminable s’est formé sur la seule autoroute qui relie l’archipel au continent.

L’ouragan Andrew et ses vents de 265 kilomètres/heure ont frappé tout juste au sud de Miami en 1992, faisant 65 morts et infligeant des dommages évalués à 26 milliards $ US. Il s’agissait à ce moment de la plus dispendieuse catastrophe naturelle de l’histoire des États-Unis.