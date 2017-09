BANGKOK — Les journalistes qui ont visité jeudi un village rohingya abandonné au Myanmar ont constaté que plusieurs incendies y brûlent toujours, ce qui remet en question la version gouvernementale selon laquelle des insurgés ont mis le feu à leurs propres résidences.

Une vingtaine de journalistes se sont rendus au village de Gawdu Zara, dans le nord de l’État de Rakhine, dans le cadre d’une visite organisée par le régime birman.

L’agence onusienne des réfugiés a indiqué jeudi qu’environ 164 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh depuis le 25 août, quand des insurgés rohingyas ont attaqué les forces de l’ordre birmanes et que l’armée a ensuite lancé une opération de «nettoyage».

L’armée prétend que les affrontements ont fait quelque 400 morts, surtout des rebelles. Elle affirme, sans fournir de preuves, que les insurgés ont incendié leurs propres villages.

Les Rohingyas qui ont pris la fuite affirment plutôt avoir été attaqués par des soldats et des foules de bouddhistes en colère qui ont incendié leurs maisons, ouvert le feu aveuglément, poignardé des civils et ordonné aux villageois de s’en aller sous peine d’être tués.

Les journalistes n’ont rencontré aucun Rohingya dans les cinq villages détruits qu’ils ont pu visiter jeudi, et il est donc peu probable que les Rohingyas soient responsables des incendies. Un villageois a blâmé les policiers et les bouddhistes, mais il a pris la fuite avant de pouvoir être questionné.

Aucun policier n’a été vu dans les villages, à part ceux qui accompagnaient les journalistes. Une dizaine de résidants du Rakhine armés de machettes ont toutefois été aperçus. Ils semblaient nerveux et le seul qui a pris la parole a dit ne rien savoir des incendies, puisque son groupe et lui n’étaient arrivés que tout récemment.

Les journalistes ont constaté qu’une école islamique brûlait, mais qu’une mosquée voisine était intacte. Plusieurs copies du Coran avaient été déchirées et éparpillées.

Un autre village visité par la presse, Al Lel Than Kyaw, était noirci et abandonné. On n’y a vu que des animaux errants et les voitures, motos et bicyclettes abandonnées par les villageois. Une mosquée avait été endommagée.

Un policier local a dit que 18 personnes y ont été tuées le mois dernier, soit un policier et 17 insurgés. Il a répété que les villageois ont incendié leurs propres maisons avant de s’enfuir. Un militant rohingya installé en Europe prétend toutefois que le village a été attaqué et détruit par des policiers et des villageois du Rakhine plus tôt cette semaine.

Des colonnes de fumée s’élevaient au-dessus de l’horizon et des coups de feu étaient entendus au loin.

La leader de fait du Myanmar, la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, a déclaré jeudi qu’il est «un peu déraisonnable de penser que nous allons tout régler en 18 mois», depuis qu’elle a pris le pouvoir. Elle a dit que son gouvernement étudie la mise en place de recommandations formulées le mois dernier par une commission présidée par Kofi Annan, l’ancien secrétaire général des Nations unies.