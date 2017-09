BRUXELLES — Médecins sans frontières a accusé jeudi l’Union européenne et des gouvernements nationaux de financer les agressions criminelles dont seraient victimes des migrants dans des centres de détention libyens.

La garde-côtière libyenne appuyée financièrement par l’UE expédie vers ces centres de détention les migrants qu’elle surprend à essayer de fuir vers l’Europe, alimentant du coup un «système vigoureux d’enlèvements, de torture et d’extorsion», dénonce dans une lettre ouverte transmise aux gouvernements de l’UE la présidente internationale de MSF, la pédiatre québécoise Joanne Liu.

Mme Liu écrit que les migrants ne devraient pas être renvoyés vers la Libye ni y être retenus contre leur gré.

La Commission européenne nie fermer les yeux sur le traitement des migrants en Libye et prétend que sa priorité est plutôt de mettre fin au «cercle vicieux» qui voit des réfugiés être emmenés en Libye par des passeurs, puis s’y retrouver coincés dans des camps ou des centres de détention.

Mme Liu estime que les politiques européennes qui auraient réduit le nombre de migrants qui quittent la Libye pour l’Europe ou le nombre de noyades dans la mer Méditerranée n’ont rien d’un succès. Elle affirme que cette position est «au mieux, une hypocrisie totale, et au pire, une complicité cynique avec un système organisé qui réduit les êtres humains au statut de marchandises entre les mains des passeurs».

La lettre de Mme Liu a été publiée après qu’elle eut visité un centre de détention libyen, où elle affirme qu’un garde armé d’un gourdin a asséné des coups aux migrants pour les faire reculer et lui permettre d’entrer.

«C’est ce que les leaders européens qualifient de succès», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

Mme Liu a déclaré aux journalistes que le manque de suivi concernant l’utilisation des fonds européens contribue au problème, alors que l’UE cherche à décourager les traversées dangereuses vers l’Italie.

Elle affirme que les millions d’euros versés à la garde-côtière libyenne «servent essentiellement à augmenter le nombre d’interceptions de ceux qui veulent fuir» pour les renvoyer vers des conditions horribles et dangereuses.

On compte une quarantaine de centres de détention en Libye: MSF est présente dans huit installations jugées «officielles» sous le gouvernement central quasi impuissant reconnu par la communauté internationale.

Une porte-parole de la Commission européenne a assuré être «bien au fait des conditions de détention absolument inacceptables — et même scandaleuses et inhumaines — de certains migrants». Catherine Ray a dit que la Commission «agit et veut changer la situation».

La Commission affirme par voie de communiqué avoir débloqué 182 millions d’euros pour protéger «les migrants vulnérables en Libye, surtout dans les points d’arrivée et les centres de détention; pour appuyer les communautés locales les plus touchées par les flux migratoires, dans le but d’offrir des alternatives économiques au trafic de personnes».