BOGOTA — Le pape François a demandé jeudi aux Colombiens de faire preuve de solidarité pour guérir les divisions engendrées par cinq décennies de conflits et combler les inégalités qui ont donné naissance à la plus longue rébellion armée de l’Amérique latine.

Le pape a lancé à la foule réunie devant le palais présidentiel qu’il y a eu «trop de haine et de violence». On comptait parmi ceux venus l’écouter des soldats amputés et des enfants handicapés.

Le pape François a eu droit à un accueil délirant lors de sa première journée complète en Colombie. Les membres de la jeune chorale qui l’attendaient dans la cour du palais ont rapidement déserté leurs positions pour venir l’enlacer quand il s’est présenté pour le premier événement de la journée.

Dans son discours, le premier pape issu d’Amérique latine a demandé au président Juan Manuel Santos et aux leaders politiques, économiques et culturels du pays de résister à la tentation de la vengeance, au moment où le pays émerge d’un long conflit et entame sa reconstruction. Il les a plutôt invités à «guérir les blessures, construire des ponts, renforcer les relations et s’épaule mutuellement».

Un an après la signature d’un accord de paix entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie, les armes se sont tues et 7000 rebelles sont à réintégrer la vie civile. Les Colombiens demeurent toutefois divisés face à cet accord, que certains jugent trop généreux pour des insurgés qui ont commis des atrocités pendant le conflit.

Le pape rencontrera jeudi des évêques colombiens et vénézuéliens. Il doit terminer la journée avec une messe en plein air au parc Simon Bolivar, à laquelle sont attendus des centaines de milliers de fidèles.