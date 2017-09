Alors que l’ouragan Irma cause toujours de larges dommages dans les Caraïbes, l’ouragan José, qui la suit de près, a été classé catégorie 3, jeudi.

Celui-ci passerait plus au nord qu’Irma, selon les plus récentes prévisions du National Hurricane Center (NHC). Aucun avertissement d’ouragan n’a encore été émis, mais Antigua et Barbuda sont déjà en veille d’ouragan, quelques heures à peine après que l’île de Barbuda eût été ravagée à près de 90% par Irma.

Certaines autres îles pourraient être affectées par les vents et pluies de José, mais il s’agirait pour l’instant d’une tempête tropicale seulement.