MIAMI — L’ouragan Irma a légèrement diminué d’intensité ces dernières heures, alors qu’il a déferlé sur la côte nord de Cuba.

Maintenant de catégorie 4, l’ouragan est accompagné de vents soutenus d’environ 250 km/h. Irma se déplace à une vitesse de 19 km/h et se trouve à 390 kilomètres de Miami, en Floride.

L’ouragan devrait atteindre les Keys en soirée samedi, et pourrait ensuite se diriger un peu plus vers l’ouest de l’État.

Plus du quart de la population de la Floride est touchée par un ordre d’évacuation, soit 5 millions et demi de personnes.

Plusieurs résidents refusent de quitter leurs demeures. C’est le cas pour de nombreux citoyens qui habitent dans des maisons mobiles ou des roulottes. A Miami, des policiers à bord de leurs véhicules de patrouille circulent dans les parcs de maisons mobiles et exhortent les résidents à respecter l’ordre d’évacuation et à ne pas risquer leur vie.

De leur coté, les ressortissants canadiens qui se trouvent en Floride peuvent compter sur l’aide du gouvernement canadien. C’est ce qu’a assuré vendredi le premier ministre Justin Trudeau, précisant que les autorités canadiennes sont mobilisées pour leur venir en aide.

Irma a fait au moins 22 morts dans les Caraïbes, et provoqué des dégâts majeurs, notamment sur les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthelemy. Ils dépasseraient les 1,5 milliard de dollars.

Plus d’un millier de militaires et civils ont été déployés dans ces deux îles pour les opérations de secours, de nettoyage et de reconstruction.

De leur coté, Haïti, la République dominicaine et Porto Rico ont été relativement épargnés.