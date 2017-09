ISTAMBOUL — Les gardes-côtes de Roumanie et de Bulgarie ont intercepté 217 migrants en mer Noire qui sont suspectés d’avoir voulu entrer illégalement en Roumanie.

Les autorités côtières roumaines ont rapporté, samedi, avoir identifié une embarcation de touristes qui transportait 97 migrants en provenance d’Iran et d’Iraq et qui naviguait près des eaux roumaines. Le bateau avait à son bord 40 hommes, 21 femmes et 36 enfants. Il a été escorté au port de Mangalia.

Dans une autre opération, les autorités de Roumanie et de Bulgarie ont conjugué leurs efforts pour arrêter un bateau de pêche qui transportait 120 migrants dans la mer Noire, vendredi soir, au nord de la Bulgarie. L’embarcation et ses passagers ont été escortés en Turquie.

La Roumanie et la Bulgarie sont membres de l’Union européenne, mais ne font pas partie de la zone Shengen qui permet de voyager d’un pays à l’autre sans visa.

De plus en plus de migrants utilisent la mer Noire pour gagner la Roumanie à partir de la Turquie.