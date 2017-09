Un autre ouragan se pointe à l’horizon des îles Saint-Martin et Saint-Barthélémy après la dévastation laissée par le passage d’Irma.

L’ouragan Jose s’est approché des îles, samedi. Les prévisions font mention de vents allant jusqu’à des vitesses de 150 km/h, accompagnés de pluies torrentielles et d’imposantes vagues.

Les autorités françaises ont affirmé, samedi, que 1105 travailleurs ont été déployés à Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour aider la population à se remettre sur pieds. Selon les estimations dévoilées samedi, les dommages causés par Irma s’élèveraient à 1,2 milliard d’euros (1,76 milliard $ CAN)

Tous les départs et les arrivées sont suspendus à Saint-Martin jusqu’à ce que l’ouragan Jose soit passé.

Selon le directeur de la sécurité publique français, Jacques Witkowski, l’aéroport international n’est pas opérationnel.

Le dernier avion a atterri vendredi à l’aéroport mal en point de Grande-Case à Saint-Martin. Il transportait des travailleurs de services d’urgence et de la main-d’oeuvre spécialisée pour aider à la reconstruction et au rétablissement des services d’eau et d’électricité sur l’île.