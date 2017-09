Deux lamantins se sont échoués dimanche après que l’ouragan Irma ait entraîné l’eau hors de la baie de Sarasota, dans le comté de Manatee, en Floride.

Plusieurs photos ont été publiées sur les médias sociaux dimanche, dans l’espoir que les organismes de protection de la faune ou des secouristes viennent en aide aux mammifères marins herbivores. Les passants leur ont donné de l’eau.

L’un d’entre eux a plus tard indiqué qu’un groupe de personnes a finalement embarqué les lamantins sur des bâches pour les soulever et les emmener vers des eaux plus profondes, où ils ont pu nager sans risque.

Un lamantin adulte peut peser jusqu’à 550 kg.