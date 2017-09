LA HAVANE — L’aide continue d’arriver aux Caraïbes après le passage de l’ouragan Irma.

Au moins 24 personnes ont perdu la vie à Anguilla, à Barbuda, sur l’île franco-néerlandaise de Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, ainsi qu’aux îles Vierges britanniques et américaines. Un garçonnet de deux ans a notamment été emporté par l’eau qui a envahi sa maison.

Les habitants rapportent des pénuries d’eau, de nourriture et de médicaments, et plusieurs dénoncent des actes de pillage.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, a défendu la réponse de son gouvernement face à cette «catastrophe sans précédent» et il a promis d’augmenter le financement des opérations de secours. La marine britannique a déployé un navire et quelque 500 hommes pour secourir les îles Vierges britanniques, Anguilla et les îles Turks et Caicos dévastées par la tempête.

Un autre navire fait route depuis la Méditerranée et 50 policiers ont été envoyés pour aider à maintenir l’ordre. Le ministère de la Défense dit que les soldats ont déjà distribué une aide d’urgence, réalimenté l’hôpital en électricité, dégagé les routes et rouvert les pistes de l’aéroport.

Au moins cinq personnes sont mortes sur les territoires britanniques.

Le gouvernement américain a annoncé l’envoi d’un avion, lundi, pour évacuer ses ressortissants de l’île de Saint-Martin.

Un navire du croisiériste Royal Carribean est attendu près de Saint-Martin pour contribuer aux opérations de secours. Il amène notamment une grue de cinq tonnes capable de débarquer des conteneurs remplis d’aide humanitaire. Un navire militaire français est attendu mardi avec le nécessaire pour ériger des abris temporaires.

Environ 70 pour cent des lits du principal hôpital de la portion française de l’île ont été lourdement endommagés, et plus de 100 patients ayant besoin de soins urgents ont été évacués. Huit des 11 pharmacies du territoire ont été anéanties et la Guadeloupe lui envoie des médicaments.

Le président français Emmanuel Macron est attendu à Saint-Martin mardi. Il amènera des biens d’urgence et répondra à ceux qui lui reprochent de ne pas avoir fait assez en réponse à la tempête.

Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a dit que «tout le gouvernement a été mobilisé» pour venir en aide aux sinistrés et que le pillage rapporté dans la foulée du passage d’Irma a cessé. La tempête a fait dix morts à Saint-Martin.

À Cuba, certains secteurs de La Havane ont été inondés jusqu’à 500 mètres des rives. On ne rapporte aucune perte de vie, et les responsables se félicitent d’avoir évacué plus d’un million de personnes des secteurs vulnérables aux inondations.

Le quotidien communiste Granma rapporte la destruction de l’aéroport Jardines del Rey, qui desservait le nord de l’île.