MÉXICO — Le bilan du séisme de magnitude 8,1 qui a secoué le Mexique la semaine dernière s’élève dorénavant à 95 morts.

On déplore maintenant 76 morts dans l’État d’Oaxaca et 19 dans les États du Chiapas et du Tabasco.

Le ministère des Affaires étrangères a expliqué que le tremblement de terre et l’ouragan Katia contraignent le Mexique à retirer l’aide offerte à la ville de Houston, qui a été frappée par l’ouragan Harvey le mois dernier.