POINT-A-PITRE, Guadeloupe — Le président français, le ministre britannique des Affaires étrangères et le roi des Pays-Bas se trouvaient mardi dans les Caraïbes pour constater l’ampleur des dommages causés par le passage de l’ouragan Irma.

Ils devront aussi affronter la colère de résidants qui leur reprochent leur manque de préparation et la lenteur de leur réaction.

L’avion du président français Emmanuel Macron est chargé d’eau, de nourriture, de médicaments et d’équipements d’urgence. M. Macron est arrivé mardi matin en Guadeloupe, un territoire français, où il a été accueilli par des responsables.

Il se dirigera ensuite vers l’île franco-néerlandaise de Saint-Martin, qui a été frappée de plein fouet et où dix personnes ont été tuées, pour rencontrer des sinistrés. Il terminera son périple à Saint-Barthélemy.

Environ 1500 soldats, policiers et secouristes français se trouvent déjà sur le terrain, et 500 autres sont attendus au cours des prochains jours, selon les dirigeants français.

Plusieurs territoires européens des Caraïbes ont été dévastés par le passage d’Irma: des dizaines de milliers de personnes sont privées d’eau courante et d’électricité, et des maisons ont été pulvérisées. Les gouvernements français, britannique et néerlandais ont déployé des navires de guerre, des avions et des membres des forces de l’ordre pour maintenir la paix et offrir de l’aide.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, visitera les îles Vierges britanniques et Anguilla pour constater l’état de la situation. Il a nié, lundi, que son gouvernement ait été lent à réagir, décrivant plutôt un effort «sans précédent» après l’ouragan. Au moins cinq personnes ont été tuées dans les territoires britanniques.

Le roi néerlandais Willem-Alexander est arrivé lundi à Sint Maarten. Il a dit que la dévastation est la pire qu’il ait jamais vue. Il s’est toutefois dit encouragé de voir les habitants s’affairer à reconstruire la capitale, Philipsburg.

Le souverain était attendu mardi sur les îles néerlandaises de Saba et de Saint-Eustache, qui ont été frappées moins durement que Sint Maarten.