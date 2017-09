PARIS — Des centaines de milliers de Français sont descendus dans les rues du pays, mardi, pour manifester contre la réforme du code du travail proposée par le président Emmanuel Macron.

Le service a été réduit à la tour Eiffel et la circulation autour de l’Arc de Triomphe a été paralysée par des forains. Les policiers ont utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants à Paris et ailleurs.

La Confédération générale du travail (CGT), un syndicat de premier plan, avait organisé des grèves et quelque 180 manifestations à travers le pays. Plusieurs craignent que la réforme annoncée le mois dernier par le gouvernement Macron ne vienne fragiliser le sort des travailleurs français.

La CGT affirme que 60 000 personnes ont manifesté à Paris, tandis que la police fait état de 24 000 participants. La marche a été brièvement stoppée quand de jeunes cagoulards arrivés vers la fin ont commencé à lancer des objets aux policiers.

La police a répliqué avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. La police fait état de quatre arrestations et d’une personne transportée à l’hôpital en raison de blessures légères.

Il s’agit de la première démonstration publique de mécontentement à l’endroit du gouvernement Macron, qui a été élu après avoir promis de raviver l’économie du pays et d’abaisser le taux de chômage.