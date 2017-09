NEW YORK — Des centaines de personnes se sont présentées dans une librairie de New York, mardi, dans l’espoir de rencontrer Hillary Clinton qui faisait la promotion de son nouveau livre.

L’ex-candidate démocrate à la présidence des États-Unis a présenté son nouvel ouvrage, qui traite de la campagne électorale de 2016 et dans lequel elle traite le président Donald Trump de «danger clair et imminent pour le pays et pour le monde».

Hillary Clinton n’a pas fait de déclaration publique, mais a dédicacé plusieurs exemplaires du livre intitulé «What Happened» («Ça s’est passé comme ça», en version française) pour les centaines d’admirateurs rassemblés à la librairie Barnes & Noble dans le quartier Lower Manhattan.

La sortie du nouveau livre de Mme Clinton n’est pas passée inaperçue à la Maison-Blanche non plus. La porte-parole du président Trump, Sarah Huckabee Sanders, a accusé l’ex-candidate à la présidence de vouloir «mousser les ventes d’un livre avec des attaques irresponsables et mensongères» après avoir «mené l’une des campagnes électorales les plus négatives de l’histoire».

La foule rassemblée à New York a toutefois accueilli Mme Clinton avec de bruyants encouragements. Certaines personnes ont même attendu en file durant plus de cinq heures pour la voir.

Selon un porte-parole de Barnes & Noble, la librairie a écoulé 1200 exemplaires du livre à la suite du passage de l’auteure. C’est plus que lors de sa dernière séance de dédicaces au moment de la sortie de son livre précédent, en 2014.

Dans «What Happened», Hillary Clinton livre une analyse sans retenue du président Trump. Elle affirme que lorsqu’il s’est approché derrière elle durant l’un des débats télévisés, elle avait envisagé de lui dire: «Recule, sale type. Éloigne-toi de moi.»

Mais Hillary Clinton, qui a la réputation de rejeter le blâme pour ses échecs, admet aussi au fil des pages qu’elle accepte la responsabilité de toutes les erreurs de sa campagne.