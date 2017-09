WASHINGTON — Le président américain Donald Trump est attendu au cours des prochaines heures en Floride, où les efforts de reconstruction se poursuivent après le passage de l’ouragan Irma.

M. Trump et le vice-président Mike Pence doivent visiter jeudi Naples et Fort Myers, sur la côte sud-ouest de l’État, pour rencontrer des sinistrés et prendre la mesure des efforts.

M. Trump s’était rendu au Texas et en Louisiane le mois dernier, dans la foulée de l’ouragan Harvey.

Près de la moitié de la Floride a été balayée par Irma, qui a laissé derrière elle des rues inondées, des maisons parfois inhabitables et des gens déplacés. L’ampleur des dommages subis par l’archipel des Keys n’est pas encore connue, puisque certains secteurs n’ont toujours pas été visités.

Quelque sept millions de personnes, soit le tiers de la population de l’État, demeuraient privées d’électricité en Floride mercredi, et certains clients pourraient devoir patienter jusqu’à dix jours avant d’être réalimentés.

Le bilan de la catastrophe s’élève à 61 morts, soit 38 dans les Caraïbes et 23 en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud.