MÉXICO — La tempête tropicale Max s’est transformée jeudi en ouragan de catégorie 1 au large de la côte du Pacifique du Mexique, dans le sud du pays.

Elle devrait toucher terre au cours des prochaines heures le long de la côte de l’État du Guerrero, où se trouve notamment la station balnéaire d’Acapulco.

Le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami, a lancé un avertissement d’ouragan pour la côte entre les villes de Zihuatanejo et de Punta Maldona. Il prévient que Max pourrait encore prendre de la force avant son arrivée et qu’il pourrait causer «des inondations et des précipitations potentiellement mortelles» dans les États du Guerrero et de l’Oaxaca.

Max générait jeudi matin des vents soutenus de 120 kilomètres/heure. Il se trouvait à 85 kilomètres au sud-ouest d’Acapulco et glissait vers l’est à 10 kilomètres/heure.

La tempête tropicale Norma s’est elle aussi formée dans le Pacifique et se dirige vers la péninsule de la Basse-Californie. Elle se trouvait jeudi au sud de Los Cabos, dans le sud de la péninsule. Ses vents soutenus soufflaient à 65 kilomètres/heure et elle se déplaçait vers le nord à 7 kilomètres/heure. Elle pourrait toucher terre tout juste à l’ouest de Los Cabos d’ici lundi.