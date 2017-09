SÉOUL, Corée, République de — L’armée sud-coréenne a annoncé que la Corée du Nord avait lancé un missile non identifié depuis sa capitale, Pyongyang, poursuivant ainsi ses essais nucléaires dont le sixième et plus puissant à ce jour avait eu lieu le 3 septembre dernier.

Les chefs d’état-major de la Corée du Sud ont précisé vendredi que le missile a été lancé depuis le site de l’aéroport international de Pyongyang.

Le mois dernier, le pays avait utilisé l’aéroport pour lancer un missile balistique de portée intermédiaire Hwasong-12 au-dessus du nord du Japon, soulignant qu’il ne s’agissait que d’un prélude avant de lancer des missiles sur l’île de Guam.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a demandé une réunion du conseil national de sécurité pour discuter de ce geste.