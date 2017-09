BAGDAD — La coalition militaire dirigée par les États-Unis affirme que plusieurs kamikazes membres de Daech (groupe armé État islamique) ont attaqué l’une de ses bases dans le nord de l’Irak, sans toutefois faire de victimes irakiennes ou étrangères.

Le colonel de l’armée américaine, Ryan Dillon, qui est le porte-parole de la coalition, affirme que tous les assaillants ont été tués.

Selon M. Dillon, l’attaque de dimanche s’est produite dans la région de Hawija, une ville au nord du pays.

Cette région fait partie des derniers bastions contrôlés par Daech depuis que la ville de Mossoul a été libérée du groupe extrémiste plus tôt cette année.

Les forces irakiennes soutenues par les États-Unis ont repris toutes les zones urbaines importantes autrefois contrôlées par les extrémistes en Irak. Daech demeure cependant capable d’attaquer des civils et des militaires de manière sporadique.

Jeudi, une attaque menée par Daech contre un poste de contrôle et contre un restaurant dans le sud de l’Irak a coûté la vie à plus de 80 personnes, en plus d’en blesser des dizaines d’autres.