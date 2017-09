NEW YORK — Une collision entre un autobus de transport en commun et un autocar touristique a fait au moins trois morts et plusieurs blessés graves lundi, à New York.

L’accident s’est produit à 6 h 15, heure locale, à une intersection de Queens, dans le quartier Flushing.

La police de New York dit qu’une personne est morte sur place et deux autres à l’hôpital. On rapporte une quinzaine de blessés.

Les trois victimes sont un piéton, le conducteur de l’autocar touristique et un passager de l’autobus.

Un des deux véhicules a ensuite percuté un immeuble et les pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie.

Une photo mise en ligne par le poste de police 109 montre les deux autobus côte à côte, mais en sens inverse. L’autobus de transport en commun est légèrement incliné sur le côté.

Une photo du service d’incendie montre les pompiers à l’oeuvre à l’extérieur de l’immeuble.