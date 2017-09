MADRID — Des perquisitions menées mercredi par la police espagnole dans des bureaux du gouvernement catalan ont mené à l’arrestation de 12 personnes, selon la presse locale.

Le gouvernement central espagnol intensifie ses efforts pour empêcher la tenue d’un référendum sur l’indépendance dont la Cour constitutionnelle a pourtant ordonné la suspension.

C’est la première fois que des dirigeants catalans sont arrêtés depuis que la campagne pour l’organisation d’un scrutin a été relancée en 2011.

Presque immédiatement après l’annonce des arrestations, des centaines de Catalans en colère se sont massés autour de bureaux du gouvernement dans la capitale régionale, Barcelone. Certains manifestants ont tenté de bloquer le passage des voitures de police pendant que d’autres se chamaillaient avec les forces de l’ordre.

Le président catalan Charles Puidgemont a déclaré que les perquisitions étaient «illégales» et accusé le gouvernement central d’adopter une «attitude totalitaire».

L’agence de presse espagnole Europa Press et d’autres médias rapportent que les perquisitions ciblaient principalement les ministères économiques et des affaires étrangères, alors que Madrid tente d’empêcher la tenue du scrutin le 1er octobre. La police et des responsables judiciaires ont refusé de fournir plus de détails, en respect avec un ordre de la cour.

Le gouvernement catalan a toutefois confirmé l’arrestation de Josep Maria Jové, le secrétaire général des affaires économiques. M. Jové est le lieutenant du vice-président Oriol Junqueras, qui est aussi le responsable des affaires économiques de la région.

Le premier ministre espagnol Mariano Rajoy a estimé que le gouvernement central n’a d’autre choix que d’agir, puisque le gouvernement catalan a l’intention d’aller à l’encontre de la Constitution.

«Aucun État démocratique du monde n’accepterait ce que ces gens proposent», a-t-il dit. Sa position est appuyée par la plupart des partis politiques du pays.

Le ministère espagnol de l’Intérieur a annulé les congés de tous les membres de la Garde civile et de la police nationale, qui seront déployés pour empêcher la tenue du vote. Le ministère des Finances a quant à lui imposé tard mardi de nouvelles restrictions aux finances catalanes pour assurer qu’aucun argent public ne sera utilisé pour organiser le référendum. Toutes les dépenses publiques catalanes sont maintenant essentiellement contrôlées par Madrid.

Les quelque 7,5 millions de Catalans sont divisés, presque à parts égales, sur la question de l’indépendance de la Catalogne. La région génère environ 20 pour cent du PIB espagnol, qui s’élève à environ 1,1 millier de milliards d’euros.