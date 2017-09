BERLIN — Plus de la moitié des migrants arrivés en Europe en 2015 et 2016 ne savent toujours pas à quoi s’en tenir, et seulement une poignée d’entre eux ont été renvoyés chez eux, selon une étude dévoilée mercredi.

L’enquête menée par le Centre de recherche Pew révèle que 52 pour cent des 2,2 millions de demandeurs d’asile qui sont arrivés en Europe pendant cette période attendent toujours une décision dans leur dossier. Quarante pour cent d’entre eux ont vu leur demande acceptée, et trois pour cent ont été expulsés par les pays dont ils demandaient la protection.

La plupart des demandeurs d’asile sont arrivés en Grèce et en Italie, avant de poursuivre leur périple vers le nord.

Le nombre de migrants arrivés dans les plus petits pays a été si important qu’il en a changé la composition démographique, selon Pew. La Suède, la Hongrie et l’Autriche comptent parmi les pays où le pourcentage de migrants au sein de la population a augmenté de plus d’un point de pourcentage.

Cinquante-trois pour cent des migrants arrivés en Europe en 2015-2016 étaient originaires de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan, selon des données gouvernementales analysées par l’organisation de Washington.

L’Allemagne a reçu le plus grand nombre de demandeurs d’asile (1 090 000), mais elle a aussi été parmi les plus efficaces dans le traitement des dossiers. L’étude de Pew constate que 49 pour cent des demandeurs en Allemagne attendaient une décision à la fin de 2016. La Suède, la Belgique, les Pays-Bas et l’Italie affichent aussi des performances supérieures à la moyenne.

La Hongrie, dont le gouvernement est fortement anti-immigrants, arrive en queue de peloton avec 94 pour cent de dossiers non résolus à la fin de 2016. La Grèce, l’Espagne, la Finlande, l’Autriche, la Norvège, la France, le Royaume-Uni, le Danemark et la Suisse déçoivent aussi.

Au total, les demandes de quelque 885 000 migrants avaient été approuvées à la fin de 2016, et Pew estime que 75 000 personnes avaient été renvoyées chez elles. On a perdu la trace d’environ 100 000 migrants dont la demande d’asile a été rejetée.