MIAMI — Il faudra plus qu’une hausse du niveau des mers et une multiplication des ouragans destructeurs pour décourager les Américains d’aller s’installer le long des côtes du pays, démontre une nouvelle analyse réalisée par l’Associated Press.

Les deux dernières tempêtes, Harvey et Irma, ont d’ailleurs frappé de plein fouet deux des régions des États-Unis dont la croissance démographique est la plus rapide: la côte du Texas dans la région de Houston, et les secteurs balnéaires du sud-ouest de la Floride.

Rien ne semble devoir freiner l’appétit des Américains pour la vie au bord de la mer, surtout dans le climat plus chaud du sud du pays. Le développement côtier détruit des barrières naturelles comme les îles et les marais, favorise l’érosion et les inondations, et place plus de gens et de structures dans la mire de catastrophes futures, selon les experts qui s’intéressent aux ouragans.

«L’Histoire nous enseigne des leçons, mais nous n’en apprenons pas toujours quelque chose», a dit Graham Tobin, un expert des catastrophes à l’Université de la Floride à Tampa. Cette ville a été effleurée par l’ouragan Irma — qui compte parmi les pires ouragans de l’histoire des États-Unis —, même si les dégâts et les inondations y ont été moins prononcés qu’ailleurs au pays.

En 2005, le passage de l’ouragan Katrina a fait quelque 1800 morts et causé des dommages évalués à 108 milliards $ US. Les dirigeants ont à ce moment déclaré qu’une telle catastrophe ne devait plus jamais se produire — jusqu’à ce que la supertempête Sandy engloutisse une partie de Manhattan en 2012.

Entre 2010 et 2016, les ouragans et les tempêtes tropicales sont pointés du doigt pour plus de 280 décès et des dégâts de 100 milliards $ US, selon les données du gouvernement américain.

Harvey, un autre ouragan aux proportions historiques, a inondé des secteurs de Houston pendant des semaines. Quatre comtés autour de Houston, et dont la croissance a été stimulée par l’industrie des hydrocarbures, ont été matraqués par la tempête. La population de ces comtés a explosé de 12 pour cent entre 2010 et 2016, à quelque 5,3 millions d’habitants, selon l’analyse de l’AP.

Pendant cette même période, deux des comtés côtiers de la Floride dont la croissance démographique est la plus rapide — ceux de Lee et de Manatee, au sud de Tampa — ont vu leurs populations bondir de 16 pour cent. La région a été frappée de plein fouet par Irma, quand l’ouragan a retouché terre après avoir dévasté les Keys.

La croissance totale de 10 pour cent notée dans les comtés texans du golfe pendant cette période, et de 9 pour cent le long des côtes de la Floride, n’est surpassée que par la Caroline du Sud. La population en bord de mer de cet État — avec le comté de Horry, près de Myrtle Beach, en tête — a augmenté de plus de 13 pour cent.

À l’échelle nationale, la population des comtés côtiers affiche une hausse moyenne de 5,3 pour cent depuis 2010, tandis que celle des comtés intérieurs a augmenté de seulement 4 pour cent. Ces chiffres correspondent à la tendance des dernières décennies le long des côtes américaines. Entre 1960 et 2008, la population côtière du pays a explosé de 84 pour cent, contre 64 pour cent à l’intérieur du pays, selon le Bureau américain du recensement.

Et le pire pourrait être à venir.

Le réchauffement climatique causé par l’activité humaine fait fondre la glace polaire, et la hausse du niveau des mers s’accélère, selon une agence environnementale américaine, la NOAA. Cela amplifie les marées de tempête et autres inondations. Certains modèles climatiques permettent aussi de craindre que le réchauffement climatique ne donne naissance à davantage d’ouragans encore plus puissants.

«Les villes côtières vont être confrontées à de véritables défis», prévient Jamie Kruse, de l’Université de l’est de la Caroline à Greenville, en Caroline du Nord.

Les experts croient que rien ne pourra, à court terme, renverser l’accélération des pertes causées par des tempêtes. En attendant, dit Robert Young de l’Université de l’ouest de la Caroline à Cullowhee, en Caroline du Nord, on devrait commencer par cesser de construire des immeubles de grande hauteur le long des côtes.

Il admet toutefois que cela ne se produira probablement pas tant et aussi longtemps que les budgets locaux et fédéraux n’auront pas été submergés par les tempêtes monstrueuses.

«Ce développement se poursuit parce qu’il permet à des gens de faire de l’argent, explique-t-il. Les communautés agrandissent leur assiette fiscale — et c’est ce qu’aiment les politiciens.»