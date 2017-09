SAN JUAN — L’oeil de l’ouragan Maria s’approchait vendredi matin des îles Turks et Caicos, deux jours après que la tempête eut complètement dévasté le territoire américain de Porto Rico.

Le bilan du passage de la tempête dans les Caraïbes s’élève maintenant à au moins 19 morts, dont au moins 15 seulement sur l’île de la Dominique.

À Porto Rico, des millions de personnes sont privées d’électricité et pourraient l’être pendant encore plusieurs semaines, voire des mois, puisque Maria a anéanti l’infrastructure électrique déjà fragile de l’île. Des habitants utilisent des bonbonnes de gaz pour faire la cuisson et récoltent de l’eau de pluie pour s’abreuver. Les plus chanceux disposent de génératrices, mais certains envisagent maintenant de quitter le territoire et de ne jamais y revenir.

On déplore deux morts à Porto Rico, mais les médias locaux font état de pertes de vie supplémentaires et le bilan exact ne sera probablement pas connu avant encore plusieurs jours. La chaîne CNN cite le gouverneur du territoire, qui affirme que 13 personnes y ont été tuées.

Les autorités fédérales américaines ont annoncé que trois ou quatre avions militaires chargés de vivres, de génératrices et d’abris temporaires s’envoleront vers Porto Rico tous les jours à compter de vendredi. Les responsables s’affairent aussi à rouvrir les ports de l’île pour permettre aux navires d’y accoster.

Maria générait vendredi matin des vents soutenus de 205 kilomètres/heure. Elle devrait s’approcher des îles Turks et Caicos et du sud-est des Bahamas vendredi. L’ouragan devrait ensuite s’enfoncer dans l’océan Atlantique, où il commencera à perdre de la puissance.