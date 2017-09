PARIS — Le président français Emmanuel Macron a signé vendredi cinq ordonnances qui réforment le droit du travail, ce qui ouvre la voie à des réformes ayant comme objectif de stimuler la croissance.

Au même moment, les syndicats et les adversaires politiques de M. Macron multipliaient les manifestations dans les rues du pays, par crainte que ces réformes ne fragilisent le sort des travailleurs.

Ces réformes sont au coeur même des promesses de création d’emploi de M. Macron. Elles visent à faciliter l’embauche et le congédiement d’employés, à simplifier les négociations entre patrons et travailleurs, et à réduire les négociations collectives nationales.

M. Macron a dit que les premières mesures entreront en vigueur la semaine prochaine.

Il a évoqué «une réforme en profondeur, inédite, du marché du travail, indispensable à notre économie et à notre société», en plus d’une réforme des prestations d’assurance-emploi et la création, l’an prochain, d’un programme de formation à l’intention des chômeurs.