MÉXICO — Le bilan du terrible séisme qui a frappé le Mexique, il y a cinq jours, s’élève maintenant à 319 morts, dont 181 dans la capitale Mexico, ont indiqué dimanche les autorités américaines.

Les équipes de secours ont retrouvé 102 cadavres et sauvé 115 personnes des décombres des immeubles qui se sont effondrés lors du tremblement de terre qui a atteint une magnitude de 7,1.

Plusieurs milliers de personnes demeurent sans abri à cause de l’état précaire de leur logement. Selon le maire de Mexico, Miguel Angel Mancera, 87 pour cent des immeubles examinés ont été déclarés sûrs et ne nécessiteront que de petites réparations. Cela signifie qu’environ 1000 édifices sont considérés comme inhabitables. Ce nombre pourrait augmenter au fur et à mesure que les inspections sont complétées.

M. Mancera a indiqué samedi soir que 48 centres ont aidé près de 17 000 personnes. On ne sait pas si ces personnes y vivent ou viennent y chercher de la nourriture. Plusieurs sinistrés ont choisi d’aller habiter chez des proches ou des amis.

Les recherches se sont poursuivies dans les deux seuls endroits où les autorités gardent espoir de retrouver des survivants: un ancien immeuble de bureaux où une quarantaine de personnes manquent à l’appel et un immeuble à logements dont les décombres pourraient emprisonner cinq personnes. À cet endroit, des secouristes japonais ont retrouvé un petit chien blanc encore en vie.