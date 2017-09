MÉXICO — Le bilan du terrible séisme qui a frappé le Mexique il y a près d’une semaine s’élève maintenant à 324 morts, dont 186 dans la capitale Mexico, ont indiqué lundi les autorités mexicaines.

Les équipes de secours ont retrouvé 102 cadavres et sauvé 115 personnes des décombres des immeubles qui se sont effondrés lors du tremblement de terre de magnitude 7,1.

Quatre-vingt-dix-huit pour cent des écoles privées et publiques de la capitale avaient besoin d’être inspectées par des experts. Seulement 103 des quelques 9000 écoles de Mexico avaient reçu le feu vert de rouvrir leurs portes lundi.

Des opérations de secours se poursuivaient sur au moins trois sites de la capitale — deux immeubles d’habitation et un immeuble de bureaux —, mais aucun survivant n’a été tiré des décombres depuis mercredi.

Le maire de Mexico Miguel Angel Mancera a dit que 87 pour cent des 7649 immeubles endommagés et examinés jusqu’à maintenant ont été déclarés sûrs et ne nécessiteront que de petites réparations. Cela signifie qu’environ 1000 édifices sont considérés comme inhabitables. Ce nombre pourrait augmenter au fur et à mesure que les inspections sont complétées.