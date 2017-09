VATICAN — Le comité formé par le pape François pour protéger les enfants des prêtres pédophiles a élargi son mandat pour s’intéresser aux besoins et aux droits des enfants dont le père est un prêtre de l’Église catholique.

Des membres du comité ont confié à l’Associated Press, dimanche, qu’un groupe de travail planche sur des lignes directrices qui pourront être utilisées par les diocèses du monde pour assurer que les enfants de prêtres recevront les soins appropriés.

Une membre du comité, la docteure Krysten Winter-Green, a estimé qu’il s’agit d’un «problème horrible dans plusieurs cultures», mais qui est peu discuté.

L’Église tente plutôt de cacher ces enfants depuis des siècles, en raison du scandale engendré par les prêtres qui ne respectent pas leur voeu de célibat. La question a acquis une nouvelle visibilité quand les évêques irlandais ont publié, plus tôt ce mois-ci, des lignes directrices pour assurer le bien-être de la mère et de l’enfant, qui subissent souvent des torts psychologiques en raison du silence qui leur est imposé par l’Église.

Les lignes directrices irlandaises semblent être la première politique publique publiée sur la question par une conférence nationale d’évêques. Elles sont depuis devenues une sorte de modèle: l’Union des supérieurs généraux (qui rassemble les ordres religieux masculins) a demandé à ses membres de les mettre en application, tandis que l’Union internationale des supérieures générales (qui regroupe les ordres féminins) devrait les adopter en novembre.

Un autre membre de la commission, Bill Kilgallon, a déclaré à l’Associated Press que la question des enfants de prêtres tombe sous le mandat de la commission, dont la mission est de protéger et de promouvoir la dignité des mineurs et des adultes vulnérables.

«Si quelqu’un est le père d’un enfant, ils ont une responsabilité envers cet enfant, point final», a-t-il dit.

On ne sait pas combien d’enfants ont pour père un prêtre catholique, mais l’Église catholique compte quelque 450 000 prêtres à travers le monde et elle interdit l’utilisation de la contraception et le recours à l’avortement.