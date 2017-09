WASHINGTON — Le président des États-Unis, Donald Trump, a récemment assuré que le mur qu’il a promis d’ériger le long de la frontière avec le Mexique progresse rapidement — une affirmation qui est toutefois incompréhensible, quand on examine les faits.

Lors d’un rassemblement politique en Alabama, vendredi dernier, M. Trump a déclaré que le mur devrait être «transparent» puisque ce serait plus «beau». Il a ensuite dit que quatre prototypes ont déjà été construits.

En réalité, aucun prototype n’a encore vu le jour, même si les travaux doivent débuter incessamment. Le gouvernement américain a commandé huit prototypes: quatre en ciment et quatre faits «d’autres matériaux», ce qui signifie que le mur ne sera pas nécessairement transparent.

M. Trump a ensuite lancé que les «rénovations» sont presque complétées et que «des sommes astronomiques sont dépensées».

On ne sait pas à quelles «rénovations» il fait référence. Son administration a demandé 1600 milliards $ US au Congrès des États-Unis pour financer le mur dans le cadre du budget de l’exercice qui débute le 1er octobre, incluant une nouvelle clôture d’environ 20 kilomètres dans la région de San Diego, mais seulement une clôture de cinq kilomètres près de Calexico, en Californie, a jusqu’à présent reçu le financement requis. On est loin d’un mur hermétique entre les deux pays.

Les seuls progrès concrets réalisés à ce jour, quoi qu’en dise le président, sont les prototypes qui sont en voie d’être construits et les réparations effectuées aux sections qui existaient déjà.