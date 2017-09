MÉXICO — Le bilan du terrible séisme qui a frappé le Mexique il y a près d’une semaine s’élève maintenant à 331 morts, dont 192 dans la capitale Mexico, ont indiqué mardi les autorités mexicaines.

Les équipes de secours ont retrouvé 102 cadavres et sauvé 115 personnes des décombres des immeubles qui se sont effondrés lors du tremblement de terre de magnitude 7,1.

Des opérations de secours se poursuivaient sur au moins trois sites de la capitale — deux immeubles d’habitation et un immeuble de bureaux —, mais aucun survivant n’a été tiré des décombres depuis mercredi. L’odeur des corps en décomposition se fait de plus en plus présente.