PARIS — Le président français Emmanuel Macron souhaite équilibrer réductions d’impôts et réductions des dépenses afin d’abaisser le déficit budgétaire du pays l’an prochain.

Le budget présenté mercredi table sur une croissance économique de 1,7 pour cent, la même que celle de cette année.

Le gouvernement prévoit réduire les impôts de dix milliards d’euros l’an prochain, dans l’espoir de relancer la croissance et la création d’emplois. Le budget français comprend aussi des réductions budgétaires de 15 milliards d’euros.

M. Macron a été élu en mai après avoir promis de rendre l’économie de son pays plus concurrentielle à l’échelle mondiale.

Le gouvernement Macron espère abaisser le déficit public à 2,6 pour cent du produit intérieur brut, sous le seuil de 3 pour cent prescrit par l’Union européenne.

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a expliqué que le budget cherche à accélérer les changements économiques en France, en précisant que les problèmes du pays ne seront pas réglés par une multiplication des dépenses publiques. L’expérience, a-t-il dit, démontre qu’une hausse de ces dépenses ne fait pas reculer le chômage, bien au contraire.

Les ménages et les entreprises devraient profiter des réductions d’impôts. Le budget prévoit notamment l’abolition de la taxe de luxe imposée à ceux dont la fortune est supérieure à 1,3 million d’euros. Elle serait remplacée par une taxe immobilière, dans l’espoir d’attirer plus d’investisseurs français et étrangers au pays.

Les réductions budgétaires toucheront le logement, le transport et le système de santé. Ce dernier compte parmi les meilleurs du monde, mais croule sous le poids d’une dette croissante.

Le gouvernement veut en revanche augmenter ses dépenses dans les secteurs de la défense, de la justice, de la police, de l’éducation et de l’environnement, qui comptent parmi ses priorités.

Les propriétaires de véhicules au diesel feront les frais d’une taxe de 10 pour cent afin de favoriser les technologies vertes.