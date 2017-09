MÉXICO — Le bilan du séisme qui a frappé le Mexique la semaine dernière s’élève maintenant à 337 morts, dont 198 dans la capitale Mexico, ont indiqué mercredi les autorités mexicaines.

On déplore 74 pertes de vie dans l’État de Morales, 45 dans celui de Puebla, 12 dans l’État de Mexico, six dans le Guerrero et un dans l’Oaxaca.

La secousse du 19 septembre a détruit 38 immeubles dans la capitale, et les opérations de secours se poursuivent en certains endroits.

Un séisme encore plus puissant, de magnitude 8,1, avait frappé le sud de la côte du Pacifique du pays moins de deux semaines plus tôt, faisant une centaine de morts.