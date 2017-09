PHÉNIX — Un des principaux auteurs de «fausses nouvelles» pendant la campagne présidentielle américaine de 2016 a été retrouvé mort chez lui, en banlieue de Phoenix.

Un porte-parole du bureau du shérif de Maricopa, Mark Casey, a dit mardi que l’homme de 38 ans, Paul Horner, a été trouvé mort dans son lit le 18 septembre.

Une autopsie n’a découvert aucun signe de crime. Des indices trouvés sur place portent à croire qu’il pourrait s’agir d’une surdose accidentelle, d’autant plus que Horner avait des antécédents en matière d’abus des médicaments d’ordonnance.

Horner était connu pour les fausses nouvelles et les canulars qu’il disséminait sur internet. Ses textes devenaient souvent «viraux» sur Facebook et leurraient des milliers de personnes.

Horner avait notamment écrit que l’ancien président Barack Obama était un musulman gai et que des manifestants recevaient des milliers de dollars pour interférer avec les rassemblements électoraux de Donald Trump.

Horner est devenu encore plus visible pendant la campagne présidentielle, quand les «fausses nouvelles» se sont propagées sur les réseaux sociaux pendant la course entre M. Trump et Hillary Clinton.

Dans une entrevue accordée au Washington Post en 2016, Horner a dit croire que M. Trump avait décroché la Maison-Blanche grâce à lui. Il a reproché aux partisans de M. Trump de ne pas avoir vérifié ses histoires avant de les retransmettre en ligne.

Le frère de Horner, J.J. Horner, a décrit son frère comme un «génie» qui savait repérer les idées auxquelles les gens voulaient croire ou qu’ils croyaient possibles. Son but, a-t-il dit, était d’inciter la population «à réfléchir pour elle-même. (…) Lisez plus; impliquez-vous au lieu de rester assis là à regarder aveuglément des choses».