LOS ANGELES — Le décès de Hugh Hefner, le fondateur de l’empire Playboy, suscite de multiples réactions:

– «RIP #Hef Merci d’avoir été un révolutionnaire et d’avoir changé la vie de tant de gens, surtout la mienne. J’espère que tu étais fier de moi.» (Jenny McCarthy, vedette de la télé et ancienne «Playmate», sur Twitter).

– «RIP au légendaire Hugh Hefner! Je suis tellement honorée d’avoir fait partie de l’équipe Playboy! Tu nous manqueras beaucoup! Je t’aime Hef! Xoxo» (Kim Kardashian, vedette de téléréalité, sur Twitter).

– «J’ai eu plusieurs bonnes conversations (…) avec Hugh Hefner. C’était un homme tellement intéressant. Une vraie légende. Quelle époque qui prend fin!» (Rob Lowe, acteur, sur Twitter).

– «Un des hommes les plus gentils que j’ai rencontré. Que Dieu te garde, Hugh Hefner.» (Nancy Sinatra, chanteuse, sur Twitter).

– «Hugh Hefner était un GÉANT de l’édition, du journalisme, de la liberté d’expression et des droits civiques. C’était un être très original, et c’était mon ami. Repose-toi bien Hef.» (Larry King, journaliste, sur Twitter).

– «Nous avons perdu un véritable explorateur, un homme qui avait un sens aigu de l’avenir. Nous avons appris beaucoup de vous M. Hefner.» (Norman Lear, scénariste et réalisateur, sur Twitter).

– «Tellement triste d’entendre les nouvelles concernant Hugh Hefner. C’était une #légende, un innovateur et un être unique. Nous avons eu tellement de souvenirs amusants et incroyables ensemble. Il me manquera beaucoup.» (Paris Hilton, vedette, sur Twitter).