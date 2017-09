LOS ANGELES — Voici quelques citations de Hugh Hefner, le fondateur de l’empire Playboy qui est décédé mercredi à l’âge de 91 ans:

– «La majeure partie de ma vie a été comme un rêve adolescent de la vie d’adulte. Si tu étais encore un garçon, un peu comme Peter Pan, et que tu pouvais avoir la vie parfaite que tu veux avoir, c’est la vie que je me suis inventée.» (Los Angeles Times, 1992)

– «Eh bien, sans les frères Wright, nous aurions quand même des avions. Sans Edison, il y aurait quand même des ampoules électriques. Et s’il n’y avait pas eu Hefner, on aurait quand même le sexe. Mais peut-être que ça ne serait pas aussi plaisant. Donc le monde en serait un peu plus pauvre. Et à bien y penser, plusieurs de mes proches aussi.» (Playboy, 1974)

– «Je suis en partie devenu qui je suis parce que mes racines puritaines sont si profondes. Mes parents sont des Puritains. Mes parents sont des prohibitionnistes. On ne buvait pas chez moi. On ne parlait pas de sexe. Et je pense que j’ai perçu très tôt la facette hypocrite et douloureuse de tout ça.» (Associated Press, 2011)

– «J’ai passé une si grande partie de vie à chercher l’amour au mauvais endroit.» (New York Times, 1992)

– «J’ai un enterrement de vie de garçon depuis 30 ans. Pourquoi est-ce que j’en aurais besoin d’un maintenant?» (À la veille de son mariage en 1989).