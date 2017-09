GENÈVE, Suisse — Plus de 500 000 Rohingyas ont maintenant fui le Myanmar à destination du Bangladesh, a annoncé jeudi l’ONU.

Le porte-parole adjoint des Nations unies, Farhan Haq, a déclaré aux journalistes qu’il s’agit «du plus important mouvement de masse de réfugiés dans la région depuis des décennies».

M. Haq a ajouté que le Bangladesh accueille probablement plus de 700 000 réfugiés rohingyas.

Il a dit que des agences caritatives collaborent avec le gouvernement pour améliorer l’accès terrestre aux camps de réfugiés et faciliter la livraison de l’aide humanitaire.

En date de jeudi, a poursuivi M. Haq, les agences humanitaires avaient reçu 36,4 millions $ US des 77 millions $ US que l’ONU a demandé depuis le début du mois de septembre. Il a dit que la crise a pris de l’ampleur, ce qui signifie qu’on aura besoin d’encore plus d’argent.

Par ailleurs, au moins 15 Rohingyas, dont dix enfants, se sont noyés jeudi quand leur navire surchargé a chaviré dans la baie du Bengale. Une dizaine de blessés ont été hospitalisés, selon la police. Un nombre inconnu de victimes manquent à l’appel, mais un survivant a dit qu’environ 80 personnes se trouvaient à bord.

L’accident aurait été causé par le mauvais temps. Le navire était parti du Myanmar pour rejoindre le Bangladesh.