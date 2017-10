Au moins 337 personnes ont été blessées lors des interventions policières pour empêcher la tenue du référendum sur l’indépendance en Catalogne, dimanche. Certaines auraient été blessées gravement.

L’onde de choc se fait ressentir sur les réseaux sociaux, où plusieurs dizaines d’internautes ont partagé photos et vidéos des affrontements entre les autorités et les Catalans. En réponse, plusieurs politiciens et personnalités publiques ont fait part de leur indignation face aux actes de violence commis par la police nationale espagnole.

Attention, les images suivantes pourraient choquer certains lecteurs.

Honte à la milice franquiste. Vive la Catalogne libre.#NoPasaranpic.twitter.com/o5OEQ563Y5 — Dieu avec nous ت (@egabriot) October 1, 2017

Des militaires qui frappent des gens qui votent. Des images qui rappellent des heures sombres. #Catalogne. pic.twitter.com/4TWALZnoL1 — Thomas Portes (@Portes_Thomas) October 1, 2017

Catalogne : la police espagnole s'en prend aux pompiers qui protégeaient les manifestants https://t.co/IdbOT0VKHd @OBerruyer pic.twitter.com/vTQCFypdnx — L'important (@Limportant_fr) October 1, 2017