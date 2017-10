BEYROUTH — Deux kamikazes se sont fait exploser dans un poste de police de Damas, en Syrie, lundi.

Le double attentat-suicide a tué 17 personnes, dont des civils et plusieurs policiers, selon ce que rapporte la télévision officielle syrienne.

Le ministre de l’Intérieur, le lieutenant général Mohammad al-Shaar, a déclaré aux médias que deux terroristes avaient attaqué le poste de police du quartier Al-Midan à Damas, lundi, avec plusieurs engins explosifs avant que l’un d’eux ne se fasse exploser lui-même. Le second assaillant a été abattu à l’intérieur du commissariat, ce qui a déclenché son dispositif explosif.

Le gouvernement syrien est en guerre contre Daech (le groupe armé État islamique), ainsi que contre une faction locale affiliée à Al-Qaïda et une multitude de groupes rebelles.

Aucune de ces organisations n’a revendiqué le double attentat-suicide.

Au même moment, une attaque de drone dans l’est de la Syrie a causé la mort de 10 combattants du Hezbollah libanais qui appuyaient les troupes syriennes dans leur lutte contre Daech.

Du côté du Hezbollah, on confirme que des combattants ont été ciblés par une attaque, mais on ne précise pas le nombre de victimes.

On ne sait pas non plus quel groupe ou État contrôlait le drone qui a frappé les combattants du Hezbollah.