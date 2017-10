MADRID — Le gouvernement régional de la Catalogne réfléchit au bon moment pour déclarer son indépendance à la suite d’un référendum qui a provoqué la crise nationale la plus grave de l’Espagne depuis des décennies. Certains législateurs affirment que cette déclaration aura lieu lundi.

Le président pro-indépendance de la région, Carles Puigdemont, qui a indiqué qu’une déclaration d’indépendance serait faite dans quelques jours, doit prononcer un discours plus tard mercredi. Il s’adressera également au Parlement régional, lundi, afin d’examiner le vote — une séance que ses sympathisants parlementaires du groupe radical anticapitaliste Candidature d’unité populaire considéreront comme la déclaration d’indépendance.

L’Espagne, qui a déclaré le référendum de dimanche illégal et invalide, s’oppose à tout geste visant la sécession.

Le gouvernement conservateur espagnol a indiqué qu’il répondrait «avec toutes les mesures nécessaires» pour contrer tout geste autonomiste de la Catalogne et tient des discussions avec les leaders de l’opposition, à Madrid, afin de s’entendre sur la manoeuvre à adopter.

On ignore ce qui pourrait se produire si la région prospère du nord-est du pays tente effectivement de déclarer son indépendance. L’Espagne pourrait intervenir pour prendre le pouvoir dans la région et pourrait même déclarer l’état d’urgence et imposer la loi martiale.