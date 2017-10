WASHINGTON — Le président Donald Trump critique le comité du renseignement du Sénat et son enquête sur une possible collusion entre la Russie et des associés de sa campagne électorale.

M. Trump s’est tourné vers Twitter, jeudi, pour écrire: «Pourquoi le comité du renseignement du Sénat ne se penche pas sur les Réseaux de Fausses Nouvelles de NOTRE pays pour voir pourquoi une si grande partie de nos nouvelles sont fabriquées – FAUSSES!»

Les principaux membres du comité ont indiqué mercredi qu’ils n’avaient pas encore déterminé, environ neuf mois après le début de leur enquête, si la Russie a collaboré avec la campagne de Donald Trump afin d’influencer l’élection présidentielle de 2016.

Le président républicain du comité, le sénateur de la Caroline du Nord Richard Burr, a indiqué que les membres avaient interrogé plus de 100 témoins dans le cadre de leur enquête et que davantage de travail doit être fait.

Il a ajouté que «l’enjeu de la collusion est toujours ouvert».