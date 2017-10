MADRID — Le porte-parole du gouvernement espagnol a déclaré vendredi que la «coexistence est brisée» en Catalogne et jette le blâme sur les autorités séparatistes de la région du nord-est du pays.

Le porte-parole Inigo Mendez de Vigo, aussi ministre des Affaires culturelles, a demandé au gouvernement régional catalan d’abandonner l’idée de déclarer l’indépendance afin de lancer un dialogue.

Un référendum contesté sur l’indépendance de la Catalogne, tenu dimanche, a plongé l’Espagne dans sa plus importante crise politique depuis des décennies, le gouvernement central ayant déclaré le vote illégal, inconstitutionnel et invalide.

Le président catalan Carles Puigdemont a demandé vendredi de pouvoir s’adresser au Parlement régional la semaine prochaine afin de «discuter de la situation politique» en Catalogne.

Cette demande survient après que la Cour constitutionnelle d’Espagne eut suspendu une séance prévue lundi au parlement régional, lors de laquelle les parlementaires devaient examiner le résultat du vote. Certains députés affirmaient que M. Puigdemont allait déclarer l’indépendance de la Catalogne au même moment.

Le ministre a également prévenu les Catalans qu’une déclaration parlementaire d’indépendance n’était «pas suffisante» et que la communauté internationale devait reconnaître les nations indépendantes.

Aucun pays n’a encore dit qu’il appuierait une Catalogne indépendante, et l’Union européenne a indiqué que celle-ci serait exclue du bloc et devrait cesser d’utiliser l’euro. La Catalogne devrait présenter une demande formelle pour joindre l’UE, un processus long et incertain.

M. Puigdemont clame que le vote est valide, malgré l’interdiction de tenir le référendum par un tribunal constitutionnel et le fait que seuls 40 pour cent des 5,5 millions de citoyens admissibles aient voté. Les autorités catalanes avancent que 90 pour cent des votes favorisaient l’indépendance.

Le haut responsable de la sécurité en Espagne, Enric Millo, a déclaré vendredi qu’il regrettait que des centaines de personnes aient été blessées, dimanche, lors de l’opération officielle visant à empêcher la tenue du référendum.

«Je ne peux que dire désolé» pour les blessures, a-t-il dit à la télévision catalane.

Il a cependant nuancé ses excuses en ajoutant que le gouvernement catalan était responsable de la situation en ayant encouragé les gens à voter malgré un ordre de la Cour constitutionnelle suspendant le référendum.

Selon les autorités catalanes, environ 900 personnes ont été traitées pour des blessures pendant le vote de dimanche.

La situation politique a créé des remous dans le secteur des affaires en Espagne. Le principal indice boursier d’Espagne a légèrement baissé vendredi et les banques catalanes ont été touchées par l’incertitude.

Le gouvernement espagnol a approuvé un décret, vendredi, facilitant la relocalisation d’entreprises catalanes souhaitant s’enregistrer à l’extérieur de la région.

Au moins une demi-douzaine d’entreprises se sont déjà relocalisées ou ont accepté de le faire.