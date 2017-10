OTTAWA — Le ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, dirige à compter de samedi une mission commerciale de dix jours en Allemagne, en Belgique et en Italie.

Dans la foulée de l’application provisoire de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, la délégation se rend en Europe afin d’obtenir un nouvel accès au marché de l’UE pour les principaux produits agricoles canadiens comme le boeuf, le porc et les céréales, notamment.

En Allemagne, le ministre MacAulay visitera le salon ANUGA, la plus grande exposition commerciale d’aliments et de boissons au monde.

En Belgique, il tiendra des réunions bilatérales avec des représentants de l’UE ainsi que des réunions avec des intervenants importants du secteur agroalimentaire européen.

En Italie, Lawrence MacAulay participera à une réunion des ministres de l’Agriculture du G7 et assistera à des événements de la Journée mondiale de l’alimentation à Rome en compagnie du pape François.